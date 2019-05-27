أفرجت الحكومة على قرار إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا.

حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الوزير الأول ووزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

يقررون تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12_05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق لـ 4 جانفي 2012.

يهدف إلى إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا.

الأول_ ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا البويرة مقرها ببلدية الأخضرية ولاية البويرة.

ثانيا_ ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا تلمسان مقرها بلدية اولاد ميمون ولاية تلمسان.