إنشاء منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية “APCS”

درست الحكومة، خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية.

ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى إنشاء منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية “APCS”.

وتسمح هذه المنصة لبلادنا بالامتثال لـمختلف الالتزامات في إطار تسهيل التجارة الدولية.

كما تشكل هذه الـمنصة الـجماعية، التي تسمى “نظام الـمجتمع الـمينائي الجزائري”، بوابة إلكترونية

تندرج في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ورقمنتها لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين.