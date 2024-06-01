كشف رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، عبد الحفيظ ميلاط، على إنشاء منصة للتحويلات الجامعية قريبا.

وشكر ميلاط، في تدوينة على حسابه بفايسبوك، وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور بداري كمال على استجابته لمطلب الكناس CNES بإنشاء منصة للتحويلات الجامعية.

وقال أن هذا المطلب الذي انفردوا به، ناضلوا من أجله لسنوات وسيصبح حقيقة قريباً جداً.

وكشف ذات المسؤول، أنه تحدث مع الوزير مساء أمس الجمعة، وأكد له أن هذا المطلب يوليه عناية خاصة وأن عملية تجسيده عمليا انطلقت فعلا.

وختم بالقول: “مبروك للأسرة الجامعية، في انتظار ان شاء الله تجسيد انجازات أخرى خاصة في ظل وزير الإصلاحات والإنجازات”.