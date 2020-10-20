إنشاء موقع إلكتروني للإجابة على أسئلة المواطنين حول مشروع تعديل الدستور

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إنشاء موقع إلكتروني للإجابة على أسئلة المواطنين حول مشروع تعديل الدستور
بقلم خالد زوبيري

أعلنت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان المواطنين طرح أي سؤال أو طلب أو توضيح حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالي http://www.constitution2020.dz  الذي تم إنشاءه لهذا الغرض.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=907099

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