إنشاء نوادي علمية بالجامعات
بقلم ع.ع
فتحت جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي بولاية تبسة، المجال للطلبة لإنشاء نوادي علمية للسنة الجامعية 2023-2024 على مستوى كل الكليات والمعاهد.
وأوضحت الجامعة في بيانها أنه على الطلبة الراغبين في انشاء نوادي علمية للسنة الجامعية 2023-2024. يمكنهم التقرب من المديرية الفرعية للأنشطة للعلمية، الثقافية والرياضية المتواجدة بقاعة المحاضرات الكبرى مالك بن نبي بالقطب الجامعي القديم. للإطلاع على الإجراءات المتبعة لانشاء النوادي العلمية وفق القوانين سارية المفعول.
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