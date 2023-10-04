إنشاء نوادي علمية بالجامعات

فتحت جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي بولاية تبسة، المجال للطلبة لإنشاء نوادي علمية للسنة الجامعية 2023-2024 على مستوى كل الكليات والمعاهد.

وأوضحت الجامعة في بيانها أنه على الطلبة الراغبين في انشاء نوادي علمية للسنة الجامعية 2023-2024. يمكنهم التقرب من المديرية الفرعية للأنشطة للعلمية، الثقافية والرياضية المتواجدة بقاعة المحاضرات الكبرى مالك بن نبي بالقطب الجامعي القديم. للإطلاع على الإجراءات المتبعة لانشاء النوادي العلمية وفق القوانين سارية المفعول.