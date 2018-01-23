إنشاء هيئة لمرافقة تأهيل القصبة

دعا خبراء اليونسكو المشاركون في الملتقى الدولي حول القصبة بالجزائر إلى إنشاء هيئة واحدة.

لإدارة إعادة تأهيلها وإدارتها، بهدف تخفيف البيروقراطية والسرعة في إعادة التأهيل.

وثمن وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، هذا الإقتراح واصفًا إياه بالفكرة الإيجابية العملية التي يتبناها، حيث تكون تحت وصاية والي الجزائر.

وأضاف الوزير، أن إنشاء الهيئة سوف لن يتعارض مع العمل الميداني الحالي الذي يجب أن يستمر.

مضيفاً، أن تأسيس هذه الهيئة سيأخذ وقتًا بسبب الإجراءات القانونية وكذا إلزامية عرضها على الجهات المختصة.

وأشار الوزير، أن الجزائر مستعدة لاستقبال خبراء قسم الدول العربية بمركز التراث العالمي معتبراً أن إعادة تأهيل القصبة من أولويات الحكومة.