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إنشاء وكالة التنقيط الإفريقية

بقلم نادية بن طاهر
إنشاء وكالة التنقيط الإفريقية
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ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة له اليوم الجمعة، حول إنشاء وكالة التنقيط الإفريقية بأديس أبابا في إثيوبيا.

وقال رئيس الجمهورية، أن إنشاء مؤسسة إفريقية للتقييم كوكالة التنقيط هي طريق للمصداقية والإيجابية. متمنيا كل النجاح لوكالة التنقيط.

وأضاف الرئيس تبون، أن كل العالم يعلم أن إفريقيا هي المستقبل. وأكد للجميع، أنهم سيجدون في الجزائر الأخوة والنضال والتعاون من أجل تحقيق النجاح.

ولفت الرئيس، إلى أن وكالة التنقيط، هي لبنة جديدة في إقتصاد إفريقيا، وستكون لها الإيجابية الكاملة بالنسبة للدول.

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