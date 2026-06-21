إنشاء وكالة وطنية للآثار تحت وصاية رئاسة الجمهورية

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة إعادة الحيوية للبحث والاستكشاف لفائدة العلماء والباحثين الجزائريين في مجال الآثار، وتمكينهم من التحرر علميًا من مرحلة الاكتفاء بالآثار المكتشفة، مع مواصلة عمليات الحفر لاكتشاف المزيد من الآثار المرتبطة بمختلف الحقب التاريخية للإنسانية في الجزائر.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، قرر مجلس الوزراء إنشاء وكالة وطنية للآثار تتمتع بالاستقلالية عن كل إدارة سلّمية، وتكون مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي.

كما أمر رئيس الجمهورية بأن تتوفر هذه الوكالة على شرطة مختصة بحماية ومراقبة كل ما يتعلق بالآثار بمختلف أصنافها، بالنظر إلى طابعها الميداني الاستكشافي والبحثي.

وتوضع هذه الوكالة تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية. بضيف المصدر ذاته.