إنشاء 10 مجالس قضائية جديدة محاكم إدارية للاستئناف بالولايات الجديدة

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي قدمه وزير العدل حافظ الاختام. والهدف منه تكريس تعميم التقاضي على درجتين.

وينص مشروع القانون المقترح على إنشاء عشرة مجالس قضائية جديدة على مستوى الـ 10 ولايات الـمستحدثة في جنوب البلاد. بالإضافة إلى إنشاء محاكم إدارية للاستئناف.

كما تضمن مشروع القانون اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تقريب الـمواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.

ويدخل من هذا المشروع في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020، ويقترح إصلاحا شاملا للإطار القانوني الـمتعلق بالتقسيم القضائي