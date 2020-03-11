إنشاء 3 مؤسسات استشفائية بكل من برج بوعريريج وأدرار وتيزي وزو

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص للاستماع لعروض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.

إنشاء مؤسسة للاستعجالات الطبية الجراحية بسعة 150 سرير في برج بوعريريج

العرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة الـمؤسسات العمومية الـمتخصصة الـملحقة بالـمرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد إنـشاء الـمؤسسات الاستشفائية الـمتخصصة وتنظيمها وسيرها، وهذا بإنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.

هذه الـمؤسسة التي تتوفر على طاقة استيعاب 150 سريرًا، والـمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، من شأنها أن تساهم في تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات الـمجاورة، وستتوفر على عشرة مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية الـمختلفة وكذلك مصالح الـمرافقة كمثلا مصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى.

إنشاء مؤسستين عموميتين استشفائيتين في أدرار وتيزي وزو

كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة الـمؤسسات العمومية الإستشفائية الـملحقة بالـمرسوم التنفيذي الـمتضمن إنشاء الـمؤسسات العمومية الإستشفائية والـمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الـمتخصّصة وتنظيمها وسيرها، ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية بولاية تيزي وزو.

وجدير بالإشارة إلى أن الـمؤسسة العمومية الاستشفائية التي أنجزت بولاية أدرار، تتوفر على طاقة استيعاب 240 سريرًا. وتتكون من أربعة عشرة مصلحة بالإضافة إلى هياكل مرافقة في مجالات الأشعة والتحاليل الطبية والصيدلة. وفيما يخص الـمؤسسة العمومية الاستشفائية القديمة التي حلّت محلّها هذه الـمؤسسة العمومية الاستشفائية الجديدة من حيث التكفل بالتغطية الصحية الـمتخصصة، فستتم إعادة توجيهها نحو التكفل بالنشاطات الـمتعلقة بالأم والطفل على مستوى هذه الولاية.

وفيما يتعلق بالـمؤسسة العمومية الاستشفائية لواضية التي تأتي لتوسيع الرعاية الصحية على مستوى ولاية تيزي وزو، فستتوفر من جهتها على 60 سريرًاً، وعلى سبع مصالح من بينها الاستعجالات الطبية الجراحية.

ولدى تدخله عقب عرض مشروعي الـمرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة في الخدمة، والتي ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين الـمعنيتين، وستلبي انشغالات السلطات العمومية الـمعبّر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه الـمتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي.

ضرورة الشروع في إعادة فتح الـمستوصفات وقاعات العلاج الـمغلقة

و أكّد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح الـمستوصفات وقاعات العلاج الـمغلقة، مع ضمان تزويدها بالـموارد البشرية والـمادية اللازمة لسيرها.

تجهيز الـمستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل

و طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز الـمستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالـمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقًا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.