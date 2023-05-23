إنشاء 46 مخبر بحث جديد بالمؤسسات الجامعية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار وزاري يتضمن إنشاء 46 مخبر بحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على رأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإجتماعية والإنسانية. وبناء على اقتراح مدراء مؤسسات التعليم العالي.

وستستفيد جامعة أدرار من مخبر مواد التحفيز والطرائق الصناعية. وجامعة البليدة ستستفيد من مخبرين الأول مخبر الإيطالية كلغة أجنبية في الجزائر. ومخبر درع الجزائر للدراسات الأمنية والاستراتيجية الشاملة.

كما ستستفيد جامعة البويرة من مخبر هندسة الأنظمة الكهربائية. ومخبر فيزياء المواد والمكونات الكهروضوئية. ستستفيد جامعة الجزائر 2 من مخبر عصرنة أنظمة المعلومات الوثائقية الجزائرية. أما جامعة الجلفة تستفيد من ثلاث مخابر تتمثل في مخبر الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأنظمة الذكية. بالإضافة كذلك إلى مخبر تطبيقات أنظمة الطاقة المتجددة ،ومخبر الهندسة المدنية والتنمية المستدامة.

أما جامعة الشلف ستستفيد من مخبر الإشارات، الأنظمة والذكاء الإصطناعي،ومخبر الفلسفة التطبيقية والدراسات المستقبلية .

كما ستستفيد جامعة الطارف من مخبر الإعلام الآلي والرياضية التطبيقية ،ومخبر السكان ،المقاولاتية والتنمية المستديمة في عصر الرقمنة .

أما جامعة المدية ستستفيد من مخبر الرياضيات وتطبيقاتها ،وجامعة المسيلة ستستفيد من مخبر الماء ،البيئة والطاقات المتجددة ،في حين ستستفيد جامعة أم البواقي من مخبر الذكاء الإصطناعي والأشياء الذاتية .

كما ستستفيد جامعة بومرداس من مخبر التكنو ليكت في الأوساط الجامعية ،هندسة التدريب ،الهندسة التربوية وتصميم الأدوات التعليمية باللغات الوطنية والأجنبية .

من جهتها ستستفيد جامعة تامتغاست من مخبر الممارسات اللغوية والادبية بالمناطق الصحراوية الجزائرية وامتداداتها بالساحل الإفريقي .

إستفادت جامعات تبسة وتيارت وخنشلة من مخابر بحث

أما جامعة تبسة ستستفيد من مخبر الكيمياء التطبيقية والطاقات المتجددة ومخبر الرؤية والذكاء الاصطناعي ،ومخبر استراتيجيات التنويع الإقتصادي من أجل تحقيق الأمن الغذائي ،الصحي والطاقوي في الجزائر.

أما جامعة تيارت ستستفيد من مخبر البحث في الذكاء الإصطناعي والأنظمة ،ومخبر تطوير الاقتصاد الريفي، فيما ستستفيد جامعة خنشلة من مخبر تعددية التخصصات في الأدب واللغات والفنون والمجالات الثقافية، ومخبر الدولة والأمن المجتمعي والأمن الصحي والغذائي وكذا مخبر الدراسات والبحوث التاريخية في التراث و الحضارة .

كما ستستفيد جامعة سطيف 2 من مخبر تحليل الخطاب وتعليمية اللغات والثقافات ومخبر تطوير الخطاب الفلسفي والتنمية الثقافية والاجتماعية في الجزائر .

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