إنشاء 57 خطا جديدا بالعاصمة وتخصيص 220 حافلة “إيتوزا”

ترأس مساء أمس الأربعاء، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لمتابعة عدد من النقاط.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة وضعية قطاع النقل بإقليم الولاية. حيث تم تقديم عرض حول مختلف وسائل النقل الموجه. مع التركيز بشكل خاص على نشاط النقل الحضري عبر الحافلات.

ويحصي القطاع 534 خطا، كما تم تدعيم حظيرة مؤسسة “إيتوزا”بـ 420 حافلة كشطر أول، سيتم توجيه 200 حافلة منها لتدعيم الخطوط الحالية. فيما تم تخصيص 220 حافلة لإنشاء 57 خطا جديدا موجها لضواحي وسط العاصمة والتجمعات السكنية الكثيفة.

