إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية و4 مؤسسات استشفائية متخصصة بهذه الولايات

قدّم وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعيْ مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء (9) هياكل للصحة الجوارية، و(4) مؤسسات استشفائية متخصصة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، وذلك من خلال إنشاء تسعة (9) هياكل للصحة الجوارية بولايات الشلف وسطيف ووهران وإليزي وغرداية وغليزان وتقرت.

ويندرج إنشاء هذه المؤسسات في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة، حيث سيسمح بضمان الرعاية الصحّية لسكان المناطق المعنية.

كما سيساهم في تيسير الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية فضلا عن تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية الاستشفائية الأخرى المتواجدة على مستوى هذه الولايات.

أمّا فيما يخصّ مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء أربع (4) مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الهياكل الصحية يندرج في إطار التكفّل بالمصابين بحروق الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة لاسيما بفعل الكوارث الطبيعية.

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