إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” بالعاصمة وتحديد تنظيمها وسيرها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 39 مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين”، وتحديد تنظيمها وسيرها.

ويهدف المرسوم التنفيذي رقم 25-163 إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-201.

ووفقا لمرسوم ذاته، تتكون المؤسسة من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء. وإعادة التأهيل الطبي والمساعدة الطبية الاستعجالية وحماية الأمومة والطفولة.

كما تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة.