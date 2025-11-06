إنضمام الجزائر إلى شبكة النساء في الضرائب التابعة لمنتدى الإدارة الجبائية الإفريقية

وقّع جمال حنيش، المدير العام للضرائب، على بروتوكول التعاون الخاص بـ”شبكة النساء في الضرائب التابعة لمنتدى الإدارة الجبائية الإفريقية (AWITN)”. معلنا بذلك عن الانضمام الرسمي للجزائر إلى هذه الشبكة الإقليمية الهامة. وذلك على هامش فعاليات منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية (ATAF) التي تستضيفها الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إلتزام الجزائر بتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والجبائي، ودعم جهود التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. كما تعد تتويجا للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في مسار تطوير الإدارة الجبائية بالبلاد.

وحسبما أفاد به بيان للمديرة العامة للضرائب، فإن “AWITN” تلعب دورا محوريا في التمكين المهني من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتطوير المهارات والكفاءات المهنية للمرأة في المجال الجبائي. وكذا الشبكات والدعم من خلال إنشاء شبكات تواصل قوية بين العضوات لتسهيل تبادل الخبرات، وتقديم الدعم والإرشاد المهني. والعمل على إبراز التحديات التي تواجه النساء في قطاع الضرائب والدعوة لسياسات تعزز من المساواة بين الجنسين. بالإضافة كذلك إلى مشاركة التجارب الناجحة والابتكارات في الإدارة الجبائية، مما يساهم في تحسين الأنظمة الضريبية على المستوى الوطني والإقليمي.

وأضافت المديرية، أن إنضمام الجزائر لهذه الشبكة وتوقيع المدير العام للضرائب على بروتوكول التعاون يؤكد على التزام المديرية العامة للضرائب بدعم الكفاءات النسائية الوطنية. ومنحها الفرصة للمساهمة بفعالية أكبر في مسار تطوير وعصرنة الإدارة الجبائية في البلاد.

للإشارة، شبكة النساء في الضرائب (AWITN - ATAF Women in Tax Network) هي مبادرة تابعة لمنتدى الإدارة الجبائية الإفريقية (ATAF). أطلقت في مارس 2021 بهدف تمكين النساء العاملات في مجال الضرائب في جميع أنحاء إفريقيا، ومعالجة التمثيل الناقص للمرأة في المناصب القيادية وصنع السياسات في هذا القطاع.

