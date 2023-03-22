إنضمام الجزائر إلى منظمة بريكس.. الرئيس تبون يكشف الجديد

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار خص به قناة الجزيرة ان كل الامور ترشح الجزائر إلى الإنضمام والقبول في منظمة بريكس.

وإعتبر رئيس الجمهورية في ذات الحوار ان مساحة الجزائر اكبر عربيا وإفريقيا، وكذا كونها من اكبر مصدري الغاز إفريقيا، وايضا 4 أكبر دولة إقتصاديا في افريقيا وليس لديها ديون خارجيا ترشح الجزائر الدخول إلى منظمة بريكس.

وتابع رئيس الجمهورية في ذات السياق بالقول: مازال عمل سنقوم به هذه السنة من اجل رفع الدخل القومي للبلاد. وكذا رفع نشبة الدخل القومي في الصناعة. كما ان هناك العديد من المؤشرات الغقتضادية لابد من إصلاحها حتى يمكننا دخول هذه المنظمة ورأسنا مرفوع .

وأكد رئيس الجمهورية ان كل من دولة روسيا والصين جنوب إفريقيا البرازيل أبدوا موافقتهم والباب مفتوح امامنا. وسيتم الإعلان عن القبول الصيف المقبل.