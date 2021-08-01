تم قبول إنضمام الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. خلال الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقدة في الـ 27 جويلية الماضي.

حسبما كشف عنه بيان للكشافة الإسلامية الجزائرية.، فقد تم قبول عضوية الجزائر في إفتتاح المؤتمر الـ37 للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقدة في الـ27 جويلية الماضي. بعد تصويت كل الاعضاء المنظمة. مضيفا أن هذا الانضمام يعد مكسبا للكشافة الاسلامية الجزائرية لفتح آفاق جديدة لفتيات وشابات الجزائر. لاكتساب وتبادل المعارف والمهارات والتجارب إقليميا ودوليا

وأوضح البيان، أن هذا الانضمام يعتبر مكسبا للجزائر يتيح الفرص لفتيات وشابات الجزائر للمشاركة والتمثيل في مختلف المحافل والمنتديات الدولية. وهذا ما سيساهم في تحقيق أهداف الحركة الكشفية وقيمها النبيلة لدى عدد أكبر من الفتيات. الى جانب تعزيز دور الفتاة في الحركة الكشفية بصفة خاصة والحركة الجمعوية بصفة عامة.

وأشار المصدر الى أن القيادة العامة للكشافة قامت بسلسلة من الجهود الحثيثة بهدف الانضمام للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التي يتواجد مقرها في العاصمة البريطانية لندن. وذلك تماشيا مع السياسة الخارجية للدولة الجزائرية. بالحضور الفعال على المستوى الدولي وتعزيز تمثيل الكشافة الاسلامية الجزائرية عبر الهيئات الكشفية الشبانية الدولية باعتبارها عضوا في المنظمة الكشفية العالمية مند سنة 1963.