إنطلاقة عطّال “المارادونية” تُثير الجدل!

صنع الدولي الجزائري، يوسف عطّال الحدث بإنطلاقته “المارادونية” خلال الشوط الثاني من مُباراة “نيس” أمام “باريس سان جيرمان”، أمس السبت.

وتطرق المُدرب “باتريك فييرا” لهذه اللقطة مُتحسرا، بعدما ضيعها “سان ماكسيمان” وقال :”عطّال قام بعمل خارق، وعدم تسجيلها مؤسف حقا”.

وأضاف :”لقد قام بكل شيء، وصنع الفارق بروعة، وتلاعب بمُدافع البي أس جي، وكان على ماكسيمان أن يُظهر تركيزا أكبر”.

ومن جهته، فإن المُهاجم الذي ضيع عمل إبن “واضية” الخارق للعادة، سعى لتبرير موقفه، وإسكات الإنتقادات اللاذعة التي تعرض لها.

وقال :”لقد حاولت عدم تفادي التسلل، ولكنه قام بتمرير الكُرة بكل قوة تجاهي، وهو ما جعلني عاجزا عن السيطرة عليها”.