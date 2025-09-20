إنطلاق أسبوع الصحة المدرسية غدا الأحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن انطلاق أسبوع الصحة المدرسية الموسوم بـ”الصحة المدرسية… من أجل مستقبل صحي آمن”، ابتداءً من يوم غد الأحد، إلى غاية 25 سبتمبر 2025، وذلك تزامنًا مع الدخول المدرسي.

وحسب بيان للوزارة، يهدف هذا الأسبوع إلى تعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ وأوليائهم. وترسيخ السلوكيات السليمة والصحية داخل الوسط المدرسي.

ويأتي ذلك، من خلال تنظيم ورشات توعوية ومحاضرات بمشاركة وزارة الصحة ومساهمة اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وأكد البيان، إنّ الصحة المدرسية دعامة أساسية لتحقيق تحصيل دراسي ايجابي وضمان جيل قوي وسليم.