إنطلاق أشغال إجتماع اللجنة العليا المختلطة للتعاون الجزائري-الجنوب الإفريقي

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أشغال إجتماع اللجنة العليا المختلطة للتعاون الجزائري - الجنوب الإفريقي.

وكان الرئيس تبون، قد أجرى، اليوم الجمعة، محادثات على إنفراد مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وخص رئيس الجمهورية، فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بإستقبال رسمي يليق بمقام ضيف الجزائر. وبمستوى العلاقات بين البلدين بقصر المرادية الرئاسي.

وإستهلت مراسم الإستقبال بعزف النشيدين الوطنيين، قبل أن تقدم تشكيلة من الحرس الجمهوري التحية الشرفية للرئيسين.

كما إصطف كوكبة من فرسان الحرس الجمهوري أمام مقر رئاسة الجمهورية التي تزينت ساحته برايات البلدين لإستقبال الموكب المقل لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

هذا ويقوم رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بزيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.