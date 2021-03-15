إنطلاق أشغال إنجاز المركز التقني والرياضي لإتحاد العاصمة

إنطلقت الإثنين أشغال إنجاز المركز التقني والرياضي لإتحاد العاصمة بعين البنيان، بحضور دوح رشيد المدير التقني للشركة العمومية الإقتصادية EPE BATIMETAL، والمناجير العام للفريق نذير بوزناد والمدير العام لمكتب الدراسات AV metal.

حيث باشرت المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بتحويل قنوات الصرف الصحي والأعمدة الكهربائية ذات التدفق العالي، مع تمسك إدارة النادي بتسليم المشروع في مدة لا تتعدى 20 شهر.

هذا وأكد المدير التقني للشركة العمومية الإقتصادية EPE BATIMETAL، المكلفة بإنجاز المركز التقني والرياضي لإتحاد العاصمة أن أشغال الإنجاز لن تتعدى 20 شهرا كأقصى تقدير.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تصريحات رشيد دوح التي جاء فيها:”باشرنا اليوم مشروع إنجاز المركز التقني والرياضي لفريق إتحاد العاصمة، وهو عبارة عن أرضية ميدان بـ 30 ألف متر مربع، وهو مكون مقر الفريق، بالإضافة إلى مركز التكوين، ومركز التدريبات، بالإضافة إلى ملعبين داخل القاعة، وغرفتين لتغيير الملابس، وملعب معتمد بالإضافة إلى ملعب بأرضية معشوشبة إصطناعيا”.

وختم:”المؤسسة المنجزة هي « EPE BATIMETAL SPA، ونحن ملتزمون بتقديم هذا المشروع نهائيا في مدة 20 شهر، لقد إنطلقنا في الأشغال بصفة رسمية اليوم، حيث باشرنا في عملية تحويل الأعمدة الكهربائية وقنوات الصرف الصحي”.