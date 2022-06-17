إنطلاق أشغال إنجاز محطات تحلية مياه البحر بثلاث ولايات

شرعت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، خلال هذا الأسبوع بافتتاح الورشات تحضيرا لانطلاق إنجاز ثلاث محطات تحلية مياه البحر بكل من ولايات بومرداس، بجاية والطارف.

وتندرج هذه المشاريع المسند إنجازها لمجمع سوناطراك ضمن تنفيذ البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية لسنة 2021. المقرر لإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة تستفيد منها خمس ولايات و هي وهران “الرأس الأبيض”. بجاية “تيغرمت-توجة”، بومرداس “رأس جنات”، تيبازة “فوكة 2” و الطارف “كودية الدراوش”.

ويشرف على إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية الحيوية للبلاد، فروع مجمع سوناطراك على رأسها الشركة الجزائرية للطاقة مدعومة بالشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. المؤسسة الوطنية للقنوات. بالإضافة كذلك إلى المؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية.

كما أن هذه المحطات ستعمل على المساهمة في التزويد بالماء الشروب. وحل مشكل شح المياه السطحية بهذه الولايات.

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كما قدم وزير الطاقة والمناجم و وزير الموارد المائية والأمن المائي عرضا مشتركا خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. وتضمن العرض مدى تقدم مشروع إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول تم تعزيز هذا البرنامج بمشروع إنجاز 5 محطات جديدة، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل محطة. وذلك بكل من ولاية الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة ووهران.

وبخصوص محطة تحلية مياه البحر لولاية تيبازة، تم الشروع، كمرحلة أولى، في إطلاق العديد من عمليات التأهيل الأولي للـمقاول. وقد أبانت مؤشرات التقدم لهذا الـمشروع أنه يتطور بصفة مرضية وتنفيذه يسير طبقًا للترتيبات الــمحددة. منها تلك الـمتعلقة بالدراسات الـمطلوبة (الجيوتقنية والبحرية).

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