إنطلاق أشغال التهيئة في ملعب 5 جويلية تحضيرا للموسم الجديد

إنطلقت في الساعات القليلة الماضية، أشغال إعادة تهيئة ملعب 5 جويلية، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي بشكل رسمي، حيث تعمل إدارة الأولمبي على تجهيزه لقادم التحديات التي تنتظر مختلف الأندية الجزائرية، التي يحتضنها “دار الشرع” على مدار السنة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمركب الأولمبي محمد بوضياف، بأن الأشغال سيكتفل بها عمال المركب وإدارته، بإعتباره “يمتلكون الخبرة اللازمة في المجال، من أجل إصلاح الأرضية التي تأثرت بالعدد الكبير من المُباريات التي أقيمت فوقها خلال موسم 2020/2021.

يُشار بأن ملعب 5 جويلية، إستقبل الموسم المُنقضي ما مجموعه 58 مُباراة كاملة، وهو ما أثره على عشبه الطبيعي بمرور الوقت، ولو أن الأمر الإيجابي والذي يستحق الذكر، هو أن الأرضية وفي غالبية الفترات كانت ممتازة، بدليل أنها كانت تستقبل لقاءات في أيام متتالية دون أن تتأثر سلبا.