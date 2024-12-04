إنطلاق أشغال الدورة التكوينية الموجهة لمدربات كرة القدم النسوية

انطلقت أشغال الدورة التكوينية، المخصصة لفائدة مدربات كرة القدم النسوية لأقل من 12 سنة، التي نظمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالشراكة مع نظيرتها النرويجية.

وجرت أشغال هذه الدورة التكوينية المخصصة لـ 24 مدربة بالقرية الأولمبية بوهران، حسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي.

وشهد افتتاح الدورة حضور عضو المكتب الفيدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية، رفيقة ميقلاتي، ومستشار الاتحاد النرويجي وممثله، هانس أندرياس.

وأوضح بيان “الفاف” أن هذه الدورة التكوينية ستستمر إلى غاية السابع من الشهر الجاري. بمشاركة 24 مدربة من مناطق الغرب الجزائري، و 120 فتاة. بهدف التكوين الميداني تحت إشراف الخبيرتين النرويجيتين نيلسون كاري تورون وتريتنج كاثرين. لتطوير مهارات المدربات ومنحهن الأدوات اللازمة. مع غرس قيم اللعب النظيف وتعليم المبادئ الأساسية لكرة القدم الموجهة للأطفال.