إنطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية “الجزائرية_الموريتانية”

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، محمود جامع. مناصفة مع الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية الموريتانية عبد الرحمان ولد الحسن. على انطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية الجزائرية _الموريتانية وذلك في إطار التعاون الجزائري الموريتاني،

سيتباحث ممثلو البلدين خلال هذه الدورة، سبل تعزيز التنسيق الأمني و العملياتي في بيئة تتسم برهانات. و تحديات أمنية هامة تستدعي تكثيف الجهود المشتركة لمجابهتها المثلى.

يجدر التذكير إلى أن ذات اللجنة سبق لها أن اجتمعت في دورتها الأولى في شهر جانفي 2023 بنواكشوط.

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