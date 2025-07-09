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إنطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية “الجزائرية_الموريتانية”

بقلم أمينة داودي
إنطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية “الجزائرية_الموريتانية”
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أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، محمود جامع. مناصفة مع الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية الموريتانية عبد الرحمان ولد الحسن. على انطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية  الجزائرية _الموريتانية وذلك في إطار التعاون الجزائري الموريتاني،

سيتباحث ممثلو البلدين خلال هذه الدورة، سبل تعزيز التنسيق الأمني و العملياتي في بيئة تتسم برهانات. و تحديات أمنية هامة تستدعي تكثيف الجهود المشتركة لمجابهتها المثلى.

يجدر التذكير إلى أن ذات اللجنة سبق لها أن اجتمعت في دورتها الأولى في شهر جانفي 2023 بنواكشوط.

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رابط دائم : https://nhar.tv/GlaHA
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