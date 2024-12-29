إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية المجلس الوطني للإحصاء، حيث يطمح قطاعه، لجعله حصنا شاملا، يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة والموثوقة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات الصائبة.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء، إنّ هذا الاجتماع، يهدف إلى وضع آلية عمل فعالة، لمتابعة ووضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية وتعزيز المجلس الوطني للإحصاء وتوسيع تركيبته ليشمل قطاعات أخرى.

وأشار الوزير، إلى أن تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، في أكتوبر 2021، سمح بتحقيق بعض الإنجازات.

ووجه فايد، المجلس، بإيلاء الأهمية إلى إعداد تشخيص دقيق لكل المنظومة الوطنية للإحصاء. ومراجعة الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية، ووضع ورقة طريق لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الاحصائية.

كما دعا الوزير، إلى دعم الشفافية، وسهولة الوصول للبيانات الإحصائية عبر الوسائط الرقمية، لتكون متوفرة للمواطنين.