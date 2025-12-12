إنطلاق أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون

انطلقت اليوم الجمعة، أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية- التونسية للتعاون بالعاصمة تونس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ورئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد. وتجسيدا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم أمس الخميس، تنظيم منتدى اقتصادي مشترك، أشرف عليه غريب رفقة نظيرته التونسية. حيث ركزت الأشغال التي جرت بحضور وزراء عن البلدين الى جانب الفاعلين الاقتصاديين من الجزائر وتونس. على مواضيع تتعلق بالاستثمارات وفرص الشراكات المتاحة بين الجانبين في قطاعات الصناعة، الطاقة والسياحة على وجه الخصوص.