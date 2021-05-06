إنطلاق أشغال الشطر الأول لهذا الطريق السريع الجديد بالعاصمة

قام وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بإعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الأول لمشروع الطريق السريع الجديد بالعاصمة.

ويتعلق الأمر، بالشطر الممتد على مسافة 2.5 كلم، من الطريق السريع الجديد.

وسيربط هذا الطريق، منطقة باب الوادي مباشرة بالطريق السريع الجنوبي مرورا بكل من العاشور، ادرارية، بابا احسن.

ويمتد هذا المحور على مسافة تناهز 10 كلم، وهو موكل للمجمع الجزائري كوسيدار.

وقام وزير الأشغال العمومية، رفقة وزيرة التكوين ووالي العاصمة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع التي تهدف إل تخفيف الازدحام المروري بولاية الجزائر.

واستمع الوزير في البداية، لعرض حول مختلف المشاريع المقررة.

وتسعى هذه المشاريع، إلى المساهمة في سيولة الحركة المرورية لاسيما بالمحاور التي تشهد حركة كثيفة بالعاصمة.