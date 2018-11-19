إنطلاق أشغال الطبعة الثانية “أكوسوك” بالجزائر العاصمة

تنطلق اليوم الإثنين، أشغال الطبعة الثانية للندوة الدولية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية الأعضاء في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، “أكوسوك”.

وستشهد هذه الطبعة مشاركة 300 ممثل عن مختلف الهيئات، أين سيتطرقون إلى التحديات التي تواجهها القارة السمراء.

و ستجري الأشغال على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار: “إشراك إفريقيا في مواجهة أزمة الهجرة:

الشراكة بين المجتمع المدني في القطاعين العام والخاص من أجل المقاولاتية وتشغيل الشباب والابتكار والتصنيع الشامل والمستدام”.

يشار إلى أن ملفات الهجرة، السلام والتنمية، تتصدر قائمة أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018، لما تمثله من أهمية بالنسبة للعالم والإنسانية جمعاء.

كما سيتخلل الندوة تنظيم ندوات ونقاشات وورشات، سيما تلك المتعلقة بمواضيع الهجرة ومكافحة الفقر وتمكين المرأة في إفريقيا.