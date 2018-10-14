إنطلاق أشغال اللجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري-النيجيري 

إنطلقت أشغال اللجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري-النيجيري، اليوم الأحد، في الجزائر العاصمة.

برئاسة وزير الشؤون الخارجية، “عبد القادر مساهل” مناصفة مع نظيره من جمهورية نيجيريا الفيدرالية “جيوفري أونيياما”.

كما ستشكل هذه الدورة للوزيرين، فرصة مناسبة لتقييم حالة التعاون الثنائي و تحديد آفاق جديدة للشراكة

من أجل الإرتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس السبت.

وتأتي هذه الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا بين البلدين لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.