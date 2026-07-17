إنطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني ببرلين وذلك بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

وتم التوقيع على 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من القطاعات.

وشملت الاتفاقيات قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة، حيث وقّعت سوناطراك مذكرة تفاهم مع شركة VNG الألمانية. للشروع في مفاوضات لتجديد عقد تصدير الغاز وزيادة الكميات الموجهة إلى السوق الألمانية.

كما أبرمت اتفاقية صناعية مع شركة Bosch لتوطين تصنيع المحللات الكهربائية المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. في خطوة تدعم توجه الجزائر نحو اقتصاد الطاقات النظيفة.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة LIVE EO وكل من سوناطراك وسونلغاز لتطوير الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في قطاعي الطاقة والغاز. إلى جانب مذكرة تفاهم بين TRICERA Energy وشركة IRIS لتعزيز التعاون في مشاريع الطاقة والحلول الطاقوية.

وفي القطاع الصناعي، برزت مشاريع تستهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي. من بينها مذكرة تفاهم بين شركة أوبل ومجمع حليل لاستكشاف فرص الاستثمار، واتفاقية بين كوندور وMaincor Rohrsysteme لتصنيع مشعات التدفئة المركزية محلياً.

إضافة إلى مشروع بين GEKO Industrie ومجموعة SCHUNK لإطلاق إنتاج ضفائر الأسلاك الخاصة بصناعة السيارات.واتفاقية بين ASOR/ASCEND وVOLKSLIFT لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج المصاعد في الجزائر.

كما شملت الاتفاقيات مشاريع صناعية متخصصة، أبرزها إنشاء مصنع لإنتاج الورق المشرب المستخدم في الصناعات الخشبية. وإطلاق خط لتجميع بطاريات تخزين الطاقة. وتوسيع الشراكة الجزائرية-الألمانية في صناعة البطاريات. إلى جانب اتفاقيات لتطوير صناعة الترامواي، وإنتاج ألواح الميلامين. وتوريد معدات وتقنيات موجهة لقطاع النفط والغاز.

وفي قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية، وقّع مجمع صيدال مذكرتي تفاهم مع شركة Boehringer Ingelheim الألمانية. الأولى لإنتاج أربع جزيئات دوائية استراتيجية محلياً موجهة لعلاج السكري. وقصور القلب وأمراض الكلى، والثانية لتطوير شراكة في مجال البحث والتطوير.

كما تم توقيع اتفاقية بين PROMEDAL وشركة K.D. Medical Hospital Product GmbH لتصنيع أجهزة ومستلزمات طبية. وأخرى لإنشاء وحدة لإنتاج الأدوية البيطرية. فضلاً عن اتفاقية لتعزيز قدرات التصنيع في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وفي قطاع النقل، تم توقيع خمس مذكرات تفاهم بين شركة Siemens Mobility وكل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة مترو الجزائر. بهدف تطوير حلول النقل الحضري، وتحديث السكك الحديدية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الألمانية إلى الجزائر.

كما امتد التعاون إلى الرقمنة، وتحلية المياه، والاقتصاد الأخضر، من خلال اتفاقيات لنقل تكنولوجيا تحلية المياه بالطاقة الشمسية. وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي. وإنجاز مصنع لإنتاج السيليكون المعدني المستخدم في الصناعات المعدنية والطاقة الشمسية. إضافة إلى مشاريع لدعم الهندسة الصناعية ومرافقة المستثمرين.

ولم تغب السياحة والتعاون المؤسساتي عن قائمة الاتفاقيات، حيث تم توقيع عقد لتسيير منتجع سياحي بمدينة تقرت وفق نظام الامتياز. إلى جانب مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتعزيز التعاون المؤسساتي. وتشجيع المبادلات الاقتصادية، ومرافقة الشركات في إقامة شراكات واستثمارات جديدة.

وتعكس هذه الحزمة الواسعة من الاتفاقيات توجهاً واضحاً نحو بناء شراكات قائمة على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة. وخلق القيمة المضافة، بما يعزز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية وشريك اقتصادي موثوق لألمانيا في مجالات الطاقة، والصناعة، والابتكار، والتنمية المستدامة.