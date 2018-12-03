إنطلاق أشغال المنتدى العالمي لتعزيز قدرات الحكامة غدا الثلاثاء

تنطلق أشغال المنتدى الدولي “حول تعزيز قدرات الحكامة”، غدا الثلاثاء، بالمركز الدولي للمحاضرات عبد اللطيف برحال، والذي يجري على مدار يومان.

وتنظمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لصينية للحكامة.

وسيكون هذا المنتدى فرصة لتبادل العديد من الرؤى حول موضوع الحكامة في إطار تعزيز التعاون الجزائري الصيني.

كما يهدف إلى تبادل المعارف والتوصل إلى توصيات مشتركة لوضع برنامج جديد للتكوين في الحكامة بالإستناد إلى الإتجاهات العالمية،

وتطوير إستراتيجية منسقة حول كيفية إشراك مدارس الحكامة في مجال البحث العلمي والاستشارة لصنع القرار.