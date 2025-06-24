إنطلاق أشغال المنتدى العربي الـ 04 من أجل المساواة “حوار وحلول”

إنطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال المنتدى العربي الـ 04 من أجل المساواة “حوار وحلول” بحضور الوزير الأول نذير العرباوي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال.

المنتدى يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الإجتماعية في الدول العربية ودول آسيا وأمريكا اللاتينية. على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة وأهم السياسات والآليات المعتمدة في الدول المشاركة.

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