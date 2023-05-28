إنطلاق أشغال الندوة الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي بقسنطينة

إنطلقت اليوم الأحد، أشغال الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي، في قسنطينة، بحضور العديد من المختصين في هذا المجال.

وتقام هذه الندوة العلمية بالمدرسة الوطنية العليا للبيو-تكنولوجيا وتنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. بمشاركة 24 خبيرا من خارج الوطن و38 جزائريا يمثلون مختلف الوزارات والجامعات.

وبرمج خلال هذه التظاهرة العلمية أربعة محاور تتعلق “بالموارد المائية التقليدية وغير التقليدية كمحددات طبيعية للأمن المائي”. و”الزراعة في سياق تغير المناخ”. و”المخزون السمكي وتربية الاسماك في السدود والانهار والبحيرات” و “البيو تكنولوجيا والتكنولوجيا الغذائية”.

وتهدف هذه الندوة العلمية في طبعتها الاولى الى تعزيز الجهود والقدرات العلمية المشتركة وتجميع الخبرات العربية. لاقتراح مشاريع بحثية ابتكارية أو تنموية مشتركة ملموسة. يمكن تنفيذها على المدى المتوسط، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وسيتم خلال يومي الندوة تنظيم أربع ورشات علمية موضوعاتية، ينشطها خبراء وباحثون في مجال الأمن الغذائي والمجالات ذات الصلة، لبلوغ أهداف الندوة.

وستخرج هذه الندوة بمقترحات علمية وعملية ومشاريع ملموسة، تمهيدا لاعتمادها وتجسيدها بما يدعم الأمن الغذائي للشعوب العربية.