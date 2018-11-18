إنطلاق أشغال الندوة الوزارية لدول الحوار “5+5” بالجزائر العاصمة

افتتحت أشغال الندوة الوزارية الثالثة “مالية وإستثمار” لدول الحوار 5+5، اليوم الأحد بالجزائر، بحضور وزراء مالية إتحاد المغرب العربي، ونظرائهم من الضفة الشمالية للمتوسط، والمتمثل في دول إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، والبرتغال.

و يترأس هذه الندوة مناصفة وزير المالية، عبد الرحمان راوية، و وزير الإقتصاد و المالية الفرنسي، برينو لومير.

و تشكل الندوة فرصة لوزراء مالية ضفتي المتوسط للقاء و بحث العديد من المسائل ذات الإهتمام المشترك المتعلقة بالمالية و الإستثمار، حسب المنظمين.

و سيتطرق المشاركون إلى المواضيع ذات الإهتمام المشترك و خصوصا ثلاث مواضيع رئيسية تخص تبادل المعلومات و الإستعلامات في ميدان الجمارك

و جاذبية السياسة الضريبية بالنسبة للإستثمار، بدون أن تكون مضرة و كذا مسائل المالية و الإستثمار المتعلقة بالتغيرات المناخية و التحول الطاقوي.

وسيتوج إختتام أشغال الندوة ببيان نهائي الذي يعكس وجهة نظر مشتركة حول التحديات و الفرص المتعلقة بالمسائل المطروحة.