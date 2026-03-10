إنطلاق أشغال تهيئة مدخل منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وأميزور

أشرف والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، رفقة المدير العام لمجمع سونارم رضا بلحاج على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة مدخل منجم الزنك والرصاص ببلديتي تالة حمزة وأميزور.

ويأتي هذا الانطلاق بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التي كانت تعترض المشروع. حيث تم الانتقال إلى مرحلة جديدة تتمثل في تعويض مالكي الأراضي المعنية. في خطوة تعكس الإرادة الفعلية للدفع بالمشروع نحو التجسيد الميداني.

وأكد المدير العام لمجمع سونارم رضا بلحاج، أن هذا المشروع المنجمي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع المناجم بالجزائر لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية كبرى. حيث سيساهم في تثمين الثروات المنجمية الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية. إلى جانب خلق مناصب شغل هامة لفائدة شباب المنطقة ودعم الديناميكية الاقتصادية لولاية بجاية.

كما شدّد على أن مجمع سونارم سيحرص على المتابعة الدقيقة والدائمة لمختلف مراحل إنجاز المشروع. بما يضمن تقدم الأشغال وفق الآجال المحددة واحترام أعلى المعايير التقنية المعتمدة في المشاريع المنجمية الكبرى.

