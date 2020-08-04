إنطلاق أشغال ربط 625 عائلة بالغاز الطبيعي بواد أسلي في الشلف

إنطلقت اليوم أشغال الإنجاز في المشروع الذي يخص ربط 625 عائلة بالغاز الطبيعي على مستوى حي جيلالي بلزرق ببلدية وادي أسلي في ولاية الشلف.

وحسب تصريح مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرزاد تلي بوزيد فإن مشروع اليوم يندرج في إطار 26 عملية الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية FCCL بغرض ربط 6894 عائلة تقطن مناطق الظل بالغاز الطبيعي .

في ذات السياق أكدت تلي بوزيد إنطلاق أشغال الإنجاز في 12 عملية إلى حد الآن ، فيما تجري الترتيبات لإنطلاق الأشغال في العمليات المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة.