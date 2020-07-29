إنطلاق أشغال ربط 6894 عائلة تقطن مناطق الظل بشبكة غاز المدينة في الشلف

أكدت اليوم مصادر مسؤولة للنهار أولاين إنطلاق أشغال الإنجاز في 11 عملية من أصل 26 عملية تمت برمجتها لربط 6894 عائلة تقطن مناطق ظل في 13 بلدية بشبكة غاز المدينة في ولاية الشلف.

ووفق ذات المصادر فإن الغلاف الإجمالي الذي رصدته الدولة لإنجاز هذه المشاريع قد تم تقديره ب 545 مليون دينار جزائري ويندرج في إطار البرامج الممولة عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية FCCL .

في ذات السياق كشفت مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرزاد تلي بوزيد للنهار أولاين إلى أن المشاريع التي تم الشروع في تنفيذها خلال الساعات الأخيرة تخص كل من بقعة زيان ببلدية تاجنة ومناطق أهل الشاوي وعزوزن والمدينة وأولاد سي محمد ببلدية الأبيض مجاجة إلى جانب منطقتي العبادل وأولاد سي الطاهر ببلدية حرشون ومنطقة تاغزولت ببلدية سي عبد الرحمن فضلا عن منطقتي الدغابجية والعتاتو ببلدية الكريمية وعين حمادي ببلدية المرسى .