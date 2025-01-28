إنطلاق أشغال قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة

إنطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال قمة رؤساء الدول الافريقية حول الطاقة بعاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة، دار السلام.

ويشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. اليوم الثلاثاء، بفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتنعقد هذه القمة تحت شعار “إنارة إفريقيا: القوة التحويلية لمهمة 300″، بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

كما أن الجزائر ستبرز دورها الفعال والمحوري في تقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق هدف القارة الإفريقية المتمثل في توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. و ستطرق خلال القمة إلى دورها المحوري في دعم ومرافقة الدول الإفريقية. لتطوير منظوماتها الطاقوية وتكوين وتدريب الكوادر الإفريقية في معاهدها المتخصصة في مجالات الطاقة.

مشاركة الجزائر تعكس إلتزامها بدعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى القضاء على فقر الطاقة. وتعزيز التعاون والشركات الإقليمية والدولية لتوفير حلول طاقوية متقدمة تلبي احتياجات الشعوب الإفريقية وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور