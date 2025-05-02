إنطلاق أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر

إنطلق اليوم الجمعة، إجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد، رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وستعكف اللجنة التنفيذية، التي تجتمع عشية التئام المؤتمر 38 للاتحاد، غدا السبت، على دراسة تقرير الأمين العام للاتحاد حول أنشطة الأمانة العامة للاتحاد. منذ انعقاد الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد. وحتى تاريخ انعقاد الدورة ال38 للجنة التنفيذية للاتحاد.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع دراسة التعديل المقدم من قبل اللجنة المالية المؤقتة المكلفة بدراسة الأمور المالية. ودراسة الطالبات المقدمة من قبل الدول الأعضاء بخصوص الإعفاء من الديون على النظام المالي للاتحاد. بشأن إضافة مادة تحدد آلية قانونية واضحة لمعالجة الديون المستحقة.

بالإضافة إلى دراسة طلبات الإعفاء من الديون المستحقة الواردة من الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي.

كما يرتقب تشكيل اللجان الخاصة المتعلقة بجائزة التميز البرلماني العربي. ولجنة الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد. وكذا اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد.

كما سيتم تحديد زمان ومكان الدورة ال 39 للجنة التنفيذية للاتحاد، ووضع مشروع جدول أعماله. أن يتم خلال الفترة المسائية إقرار التوصيات والقرارات.

وقبيل انطلاق أشغال المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي، سيعقد رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركة لقاء تشاوريا.

ويأتي اجتماع اللجنة التنفيذية عشية انطلاق الدورة ال 38 لمؤتمر البرلمان العربي الذي سيناقش على مدار يومين 3 و4 ماي مستجدات الوضع الراهن للأمة العربية. في ظل تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني والظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني. سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.