إنطلاق أشغال مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالجزائر 

إنطلقت اليوم السبت، أشغال المؤتمر الـ12 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد الطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وحملت هذه الطبعة التي تم تنظيمها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. شعار “تعزيز دور النقابة لمواجهة تحول العمل والتحديات الجديدة في إفريقيا”.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على افتتاح أشغال هذا المؤتمر.

ورافق الوزير، رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية،فرنسيس آتوولي. والأمين العام لذات المنظمة، أرزقي مزهود، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت.

ويشهد المؤتمر مشاركة أزيد من 100 مندوب نقابي يمثلون قرابة 50 دولة إفريقية وشخصيات دولية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المنظمات النقابية في التحولات التي يشهدها عالم الشغل. ومساهمتها في مواجهة التحديات الجديدة في إفريقيا، مع التركيز على الدور المحوري للجزائر في هذا المجال.

واستهلت أشغال هذا اللقاء الافريقي، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء فلسطين وذلك إثر العدوان الصهيوني على غزة. كما تم الاستمتاع إلى النشيد الوطني الفلسطيني ورفع الراية الفلسطينية.

وأكد بن طالب في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المؤتمر “ينعقد في ظل سياق يتسم بتنامي دور النقابات. أمام التحديات التي تطرأ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وعلى هيكلة أسواق الشغل وأنماط العمل. وضرورة تعزيز القدرة الشرائية والحفاظ على ضمانات الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل”.

و أضاف الوزير: “إنني على ثقة بأن مؤتمركم هذا سيفتح آفاقا جديدة للمضي قدما وبخطى ثابتة نحو تقدم وازدهار العمل النقابي الإفريقي”. معربا عن أمله أن تتوج أشغال هذا اللقاء بـ”قرارات وتوصيات من شأنها تقوية وتعزيز مستقبل العمل لا سيما في إفريقيا”.