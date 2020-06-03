إنطلاق أشغال مشاريع تنموية بمناطق الظل بهذه البلديات في سطيف

أشرف والي سطيف، محمد بلكاتب، اليوم الأربعاء، على اعطاء اشارة انطلاق عديد المشاريع المبرمجة لصالح مناطق الظل.

وحسب مصالح الولاية، فإنه ومن بين هذه المشاريع، الطرقاء والمياه الصالحة للشرب.

وكانت البداية ببلدية القلتة الزرقاء في دائرة العلمة، أين أعطى الوالي إشارة انطلاق الأشغال لمشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 113 مشتة اود ذويب –عين بوستة و البراهمة.

ويأتي هذا، لتسهيل حركة تنقل الساكنة وربطهم بالبلديات المجاورة، مرورا بالمحاور الكبرى، وتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطهم.

لتتواصل العملية ببلدية عين عباسة في دائرة عين ارنات، و بالضبط بمشة القرقور، أين أعطى الوالي إشارة انطلاق أشغال تهيئة الطريق البلدية رقم 602 على مسافة 4 كلم، بتكلفة مالية تقدر بـ4 ملايير سنتيم.

بالإضافة إلى عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، لمركز القراقرية وعين قلو، بتكلفة مالية تقارب 5 ملايير سنتيم، وهذا لتحسين الإطار المعيشي للساكنة.

وأكد الوالي، لدى اشرافه على هذه المشاريع، على ضرورة احترام الآجال والعمل على تقليصها، مع مراعاة الجودة في الإنجاز، لتمكين الساكنة من الاستفادة قريبا من هذه المشاريع.

والتقى الوالي، مع المواطنين على هامش التدشين، أين استمع إلى انشغالاتهم، ووعد بدراستها لإيجاد الحلول وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

كما لم يفوت الوالي الفرصة، لتوزيع الكمامات على المواطنين، ودعوتهم للاتزام بتدابير الحجر الصحي والوقاية من وباء كورونا.