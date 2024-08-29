إنطلاق أشغال مشروع المستشفى ” الجزائري-القطري- الألماني”

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، رفقة المدير التنفيذي لشركة “إليغانسيا للرعاية الصحية”المهندس محمد بن بدر السادة. على انطلاق أشغال مشروع المستشفى الجزائري-القطري- الألماني، بسيدي عبد الله في العاصمة.

وحضر مراسم إنطلاق المشروع، وزراء الصحة، الفلاحة، الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، المالية، العمل، و المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار. بالإضافة كذلك إلى سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي نعمة.

وسيقدم المستشفى خدمات جد متطورة وجديدة، ويظم عدة مراكز وفروع طبية ويقدم خدمات طبية وجراحية وحتى طب الأطفال والولادة. زراعة الكبد وجراحة القلب وخدمات طبية أخرى متنوعة.

ويتربع المشروع على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع ويضم 300 سرير، 94 سرير طبي، و48 سرير جراحة. بالإضافة كذلك إلى 26 سرير ولادة، و24 سرير أمراض نسائية. 48 سرير أطفال. 13 غرفة عمليات و12 كرسي غسيل كلى.