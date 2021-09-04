إنطلاق أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كورونا

أطلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كورونا، والتي تهدف إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

وتحمل الحملة شعار “بالتلقيح تستمر الحياة”، وستدوم إلى غاية 11 من الشهر الجاري.

وأوضح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، خلال الاعلان على هذه المبادرة، أن هذه الحملة ستمتد الى غاية نهاية السنة الجارية وسيتم تخصيص يوم 11 سبتمبر “كأكبر يوم للتلقيح” (Big Day ) يتم خلاله مضاعفة المجهودات والإمكانيات طيلة اليوم لتلقيح أكبر عدد من السكان.

وسيتم تخصيص لحملة التلقيح هذه حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة عبر كل الولايات لضمان التلقيح للجميع مع تجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب بما في ذلك ايام العطلة الأسبوعية وهذا بالموازاة مع المجهودات التي تقوم بها المصالح الصحية والمستشفيات ومختلف الجهات القائمة على عملية التلقيح والتي سيتم تدعيمها بحافلات وسيارات اسعاف للتوجه إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كالمداشر، القرى و الاحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل.

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