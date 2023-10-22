إنطلاق أولى المساعدات الإنسانية من الجزائر نحو غزة

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد، المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الجزائر إلى الشعب الفلسطيني من مطار بوفاريك العسكري.

وجاءت المساعدات بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أين إنطلقت أولى الطائرات التابعة لقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي من مطار بوفاريك العسكير المحملة بالمساعدات الإنسانية متججة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح.

كما أن المساعدات الإستعجالية تعبّر عن إلتزام الجزائر بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الإحتلال الصهيوني.

هذا وقررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لادخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن المساعدات متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

حيث سيتم إرسال هذه المساعدات عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وأضاف البيان، أن هذه المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا. بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. والذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.

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