إنطلاق أول دورية مراقبة جوية باستعمال طائرة درون جزائرية “أوراس 700”

في إطار الحملة الإستباقية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات قام صبيحة اليوم الأربعاء والي ولاية سطيف مصطفى ليماني. رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور الأمين العام للولاية. محافظ الغابات والسلطات المحلية بإعطاء إشارة الإنطلاق لأول دورية مراقبة جوية باستعمال طائرة دون طيار (درون) ، وهذا على مستوى المركز المتقدم المتخصص للتدخل التابع لقطاع الغابات بجبل مقرس ببلدية عين عباسة.

عملية المراقبة الجوية تتم بطائرة درون متطورة صنع جزائري (أوراس 700) حيث ستسمح بالمراقبة والرصد وتوجيه فرق التدخل قبل وبعد حدوث الحرائق. كما ستساعد الفرق المختصة في عمليات البحث والتحري لمعرفة جميع الملابسات والأضرار المحتملة الوقوع في مثل هذه الحالات .