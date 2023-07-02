إنطلاق أول رحلات المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال

إنطلقت أولى الرحلات ضمن برنامج المخيمات الصيفية المبرمجة لهذا الموسم لفائدة أطفال ولاية تمنراست بالمدن الساحلية.

وقال مدير الشباب و الرياضة لولاية تمنراست، حساني مولاي عبد الكريم، بأن هذا الفوج الأول الذي انطلق ليلة أمس من مطار تمنراست يتكون من 200 طفل. من مختلف بلديات الولاية متوجهين مناصفة نحو وهران ومستغانم. حيث سيستفيدون من برنامج ترفيهي لمدة 12 يوم.

وأشار إلى أن 1000 طفل من الولاية سيستفيدون من برنامج هذا المخيم الصيفي. بكل من وهران و مستغانم مقسمين على 5 دفعات تحصي كل دفعة 200 طفل. ومن المنتظر أن يتم مرافقة الأطفال و تأطيرهم من قبل كوادر و إطارات من قطاع الشباب والرياضة. لضمان التكفل الأمثل بهم، استنادا إلى ذات المسؤول.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية تمنراست تحصي 8 مسابح ترفيهية مفتوحة أمام الجميع موزعة عبر مختلف أحياء المدينة إلى جانب مسبح نصف أولمبي واحد و آخر جواري بمقر الولاية و 4 مسابح حوارية أخرى بباقي البلديات، في حين تم تسخير 10 مسابح متنقلة للقيام بنصبها لفائدة الأطفال بمختلف بلديات الولاية لضمان توفير الجو الملائم من الترفيه لسكان المنطقة.

وأضاف المدير، أنه قد تمت برمجة خلال الرحلات أنشطة رياضية مختلفة ودورات في مختلف الرياضات على غرار كرة القدم وكرة السلة وغيرها ضمن برنامج التنشيط خلال فترة الصيف.

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