إنطلاق أول رحلة جوية بين الجزائر ولواندا

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، عن إنطلاق أول رحلة جوية تربط الجزائر بمدينة لواندا، عاصمة أنغولا، وذلك ابتداءً من اليوم.

ويأتي افتتاح هذا الخط الجوي الجديد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتجسيداً لمخرجات الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية أنغولا إلى الجزائر، والتي أعلن خلالها عن اطلاق هذا الخط. وذلك في إطار تعزيز انفتاح الجزائر على محيطها الإفريقي، وترقية المبادلات الاقتصادية والتجارية والإنسانية مع دول القارة. فضلاً عن دعم مكانة الجزائر كمحور إقليمي للنقل الجوي والربط بين مختلف العواصم الإفريقية.

كما يندرج هذا الإنجاز ضمن استراتيجية مجمع الخطوط الجوية الجزائرية الهادفة إلى توسيع شبكة الوجهات الدولية. لاسيما نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.، والاستجابة للطلب المتزايد على النقل الجوي، مع توفير خيارات سفر أكثر مرونة وجودة لفائدة المسافرين من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين وكافة الزبائن.

ويمثل هذا الخط الجديد إضافة نوعية لشبكة المجمع، بما يسهم في تعزيز حركة التنقل والتبادل بين الجزائر وأنغولا. ويدعم فرص التعاون والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية. انسجاماً مع الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

وأكد مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال هذه الخطوة، مواصلة تنفيذ برنامجه الرامي إلى توسيع حضوره القاري والدولي. وترسيخ دوره كفاعل محوري في دعم الحركية والتنمية وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا.