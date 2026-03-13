إنطلاق أول رحلة عبر الخط البري الدولي بين عنابة وتونس العاصمة

أعطى والي ولاية عنابة، مرفوقا بالمدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات، صبيحة اليوم الجمعة، إشارة انطلاق أول رحلة عبر الخط البري الدولي الرابط بين عنابة وتونس العاصمة.

وجاء ذلك، عملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى الارتقاء بخدمات النقل البري وضمان تنقل سلس ومريح للمواطنين.

هذا وإنطلقت أمس الخميس، أول رحلة عبر الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وتونس العاصمة.

وفي هذا الإطار، يبدأ تسيير الرحلات عبر الخط الجديد وفق البرنامج التالي:

انطلاق الرحلة: من المحطة البرية لنقل المسافرين محمد منيب صنديد بعنابة.

مسار الرحلة: بن مهيدي، وعين العسل، والطارف، والعيون، وببوش، وعين دراهم، وجندوبة، وباجة، وصولا إلى تونس العاصمة.

البرنامج الأسبوعي:

4 رحلات ذهابا أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، و4 رحلات إيابا من تونس العاصمة أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد.

ويتم الحجز مسبقا على مستوى المحطة البرية بعنابة، وكذا عبر تطبيق محطتي، مع شرط توفر جواز سفر ساري المفعول.