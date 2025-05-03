إنطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة، ستكون يوم 10 ماي الجاري، حيث تم تخصيص 12 مطارا على المستوى الوطني لهذه العملية.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على لقاء توجيهي لفائدة أعضاء بعثة الحج لموسم 1446هـ/2025م، أن “انطلاق أول رحلة لأعضاء البعثة سيكون هذا الأحد. فيما برمجت أول رحلة للحجاج ليوم الـ10 ماي الجاري”.

وأكد بلمهدي، على أهمية تعزيز التنسيق بين أعضاء البعثة ومضاعفة الجهود لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أحسن الظروف. وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما استعرض المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، طاهر برايك، مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين.

داعيا أعضاء البعثة الى “التحلي بالروح الجماعية والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية”.

فيما أكد رئيس الوفد القنصلي، ساعد بوخالفة، على “الأهمية البالغة” التي توليها وزارة الشؤون الخارجية لمواسم الحج. عبر سعيها من خلال موظفيها، لمرافقة الحجاج الجزائريين بداية من الاستقبال بالبقاع المقدسة وإلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن.